شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماركا: علاقة مبابي وتوخيل على وشك الانفجار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 اشارت صحيفة الماركا الاسبانية الى ان العلاقة بين المدير الفني لنادي ​باريس سان جيرمان​ الالماني ​توماس توخيل​ ولاعبه الفرنسي ​كيليان مبابي​ قد تنفجر في اي لحظة، بعد التصرف الغاضب الذي قام به مبابي اثر اخراجه من ارض الملعب في مباراة مونبيليه والتي انتهت بخماسية نظيفة لمصلحة الفريق الباريسي.

واضافت الصحيفة ان هذه هي المرة الثالثة التي ينفجر خلالها مبابي غضباً هذا الموسم امام الكاميرات، حيث يعتبر اللاعب الفرنسي نفسه انه لا يمكن المس به او اخراجه من ارض الملعب في اي مباراة يخوضها الفريق.

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