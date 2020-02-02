غروس يبرر تعادل الاهلي مع العدالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

اكد السوسري ​كريستيان غروس​ المدير الفن للـ ​الاهلي المصري​ انهم افتقدوا لجهود السوري ​عمر السومة​ مهاجم الفريق الذي غاب بسبب الاصابة عن اللقاء الذي جمعهم مع ​العدالة​ والذي انتهى بالتعادل 1-1 .

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واعتبر انه رغم غيابه كان يجب على الفريق اللعب بشكل مميز كما عليهم تحضير البديل المناسب في جميع مراكز اللعب .

واشار غروس الى ان المباراة كانت صعبة لاسيما انهم واجهوا منافس يلعب بدفاع قوي طوال المباراة بالاضافة الى انهم اكملوا اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد حصول لوكاس ليما على البطاقة الحمراء.

واضاف انه كان عليهم استغلال الفرص العديدة التي سنحت لهم امام مرمى خصمهم وتسجيل هدف الانتصار .