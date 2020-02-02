فيليكس: زيدان اصبح دليل للمدربين بعد ما قام به في الديربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 اعتبر متوسط ميدان نادي ​اتلتيكو مدريد​ ​جواو فيليكس​ ان المدير الفني الفرنسي لنادي ​ريال مدريد​ ​زين الدين زيدان​ اصبح دليل في التدريب بعد الطريقة التي واجه بها فريقه، وهو الذي زج بخمسة من لاعبي خط الوسط في مباراة الديربي.

واضاف فيليكس انه ليس من السهل ان يكون الشخص مدرباً، كما انه ليس من السهل اخراج لاعبين كطوني كروس وايسكو من المباراة، الا انه هذا ما فعله زيدان وهو ما ارتد عليه بطريقة ايجابيه جيث نجح فيرلاند ميندي من اعطاء عرضية لكريم بنزيما الذي نجح في ترجمتها الى الهدف الوحيد في هذه المباراة.

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