شكرا لقرائتكم البطل محمد صفوت على موعد مع التاريخ فى التصنيف العالمي للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب التوقعات سيتقدم محمد صفوت في تصنيفه العالمي ليحتل مركزاً متقدماً بين 160 إلى 150 على مستوى العالم، وفي هذه الحالة سيتغلب صفوت على أفضل تصنيف وصل إليه في التنس حيث كان المركز رقم 166 هو أفضل تصنيف وصل إليه صفوت عبر مسيرته مع كرة المضرب.
كان تواجد محمد صفوت صاحب الـ 29 عاماً فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما وتأهل اللاعب لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب وكان إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد الحالى، آخر لاعب يمثّل مصر فى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حقق ذلك الأمر مرتين عامى 1971، 1979.
ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة في تاريخ التنس المصري ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولي.
كانت أندية وادى دجلة قد وقعت عقد رعاية مع محمد صفوت بطل التنس المصرى والمتأهل لأولمبياد طوكيو، وتأهل اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 29 عامًا، للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.
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