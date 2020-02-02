شكرا لقرائتكم بن شرقي يغيب عن الزمالك أمام حرس الحدود والإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واصيب بن شرقى فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى تدريبات الإحماء قبل مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى، التى أقيمت يوم 24 يناير الماضى، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وغاب بن شرقى عن الزمالك منذ تلك الإصابة وخاض برنامجاً تأهيلياً فى المرحلة الماضية إلا إنه سيستمر فى الغياب عن أبناء ميت عقبة خلال الفترة المقبلة حيث كشف مصدر مطلع بالفريق إن المغربى بن شرقى يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق فى السوبر الإفريقى المُحدد له يوم 14 من شهر فبراير الجارى، وذلك فى المباراة التى ستجمع الزمالك مع الترجى التونسى فى ملعب نادى الغرافة القطرى.

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ويرتبط الزمالك عقب مباراة حرس الحدود بمواجهة مع الإسماعيلى، يوم الأحد المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى الممتاز ووفقا للمصدر المطلع بالزمالك أكد إن بن شرقى أمامه ما يقرب من أسبوع حتى يكون جاهزا للعودة إلى الزمالك لذا قد يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، استمرار استبعاده فى تلك المواجهة أيضاً تجنبا لتفاقم الإصابة حتى يكون جاهزا للتواجد فى السوبر سواء الإفريقى أو المحلى أمام الأهلى، المقرر له يوم 20 من الشهر الجارى، على ملعب نادى الجزيرة الإماراتى.

ومن المقرر أن يعقد كارتيرون جلسة غدا الإثنين، مع بن شرقى من أجل الاطمئنان على حالته حيث ستعود البعثة البيضاء فى الساعات الأولى من صباح الغد إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى.