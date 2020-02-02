شكرا لقرائتكم رامى ربيعة : الأهلى يحترم جميع المنافسين فى أفريقيا.. ولن نتنازل عن منصة التتويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الهلال ضد الأهلي أعرب رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالوصول للدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال السودانى فى المباراة التى جمتعهما مساء أمس بالجولة الأخيرة للمجموعة الثانية فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال رامى ربيعة فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي :"كنا في موقف صعب قبل مواجهة الهلال الأخيرة، ولكن دوافعنا كانت كبيرة للغاية، ومن ثم حققنا هدفنا وحجزنا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي".

الاهلي والهلال

وأضاف مدافع الأهلي :"الكل يعلم تماما معدن لاعبي الأهلي في المواقف الصعبة، وكيف يتماسك الجميع ويكونون على قلب رجل واحد".

وأوضح ربيعة أنه قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة تحدثت عن الموقف الصعب الذي نتواجد فيه بالمجموعة الثانية وتحديداً بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم الزيمبابوي على ملعب الأخير.

وتابع قائلاً: "أكدت وقتها أننا قادرون بعزيمتنا وخبراتنا وبشخصية الأهلي على الخروج من هذا الموقف، وهو ما حدث ونحن الآن أصبحنا أحد المتأهلين لربع النهائي الإفريقي".



مباراة الاهلي المقبلة

واستكمل ربيعة حديثه: "لا نلتفت كثيرا لاسم منافسنا في ربع النهائي، لأننا نبحث عن هدف واحد لا بديل عنه؛ وهو حصد بطولة إفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي التي تنتظر عودة الأميرة الإفريقية لدولاب البطولات بالقلعة الحمراء".

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وواصل: "من سنتجنب مواجهته في ربع النهائي سنعود لمواجهته في الدور قبل النهائي أو النهائي، ومن ثم تركيزنا بالكامل في الانتصارات فقط لمواصلة المشوار الإفريقي بنجاح".

واختتم ربيعة تصريحاته قائلا :"الفريق البطل لا ينظر سوى لمنصة التتويج، وفي الأهلي اعتدنا دائما على احترام جميع المنافسين، سواء محليا أو إفريقيا، ولكن في النهاية الأهلي لن يتنازل عن حلم التتويج الإفريقي في نسخة دوري الأبطال الحالية، لإسعاد جماهيرنا الوفية".

موعد قرعة دور 8 دوري ابطال افريقيا 2020

وتقام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء المقبل، حيث إنه من المنتظر أن يواجه الأهلي أحد فرق مركز الصدارة في الثلاث مجموعات الأخرى، وهي مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي الرياضي.

وينتظر أن يواجه الزمالك أحد الفرق المتصدرة للمجموعات الأخرى وهي النجم الساحلي والترجي الرياضي وصن دوانز.

كان الأهلى تأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني خلف النجم الساحلي بالمجموعة الثانية،بينما تأهل الزمالك بعد أن احتل المركز الثاني خلف مازيمبي بالمجموعة الأولي.