شكرا لقرائتكم موعد الظهور الأول لايمانويل ايمونيكي في قيادة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تولى النيجيري ايمانويل ايمونيكي المدير الفني الجديد للمقاصة مهمة تدريب الفريق الفيومي في الفترة القادمة، على أن يبدأ المسئولية الفنية بشكل رسمي عقب الانتهاء من مباراة سموحة والمقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بالدوري المصري.

ويبدأ ايمانويل ايمونيكي أول مهمة رسمية مع المقاصة بدءا من مباراة الإنتاج الحربي في ختام الدور الأول للدوري المصري، فيما يقود أول مران للفريق بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، علما بأنه يشاهد تدريبات الفريق الفيومي في الوقت الحالي من على الدكة، حيث يقود التدريبات الجماعية حاليا جمال عمر القائم بأعمال المدير الفني.

ومن المقرر أن ينضم أيمن عبد العزيز للجهاز الفنى للمقاصة عقب الانتهاء من مباراة سموحة المقرر لها غدا الاثنين.

ويتكون جهاز ايمونيكى فى المقاصة من كل من وليد هويدى مدير الكرة وأيمن عبد العزيز مدربا عاما وجمال عمر وأحمد حسام مدربين وسيد متولى مدير شئون اللاعبين وجريجورى مخطط أحمال وخالد عبد الله مدربا لحراس المرمى.

وتعاقد مجلس إدارة نادى مصر المقاصة مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى، ليتولى منصب المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى، ويمتد تعاقد المقاصة مع أمونيكى لمدة عام ونصف العام.

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وتم توقيع العقد فى الاسكندرية بحضور الجهاز المعاون واحمد عباس وكيل ايمانويل.

ومن المقرر أن يتولى إيمانويل المهمة رسميا بعد مباراة الفريق أمام سموحة، والتى ستقام فى السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة عشرة للدوري.

وحرص أيمونيكى على زيارة معسكر فريق المقاصة المقام حاليا بالإسكندرية بصحبة اللواء محمد عبد السلام رئيس النادى، وتعرف المدير الفنى الجديد للفريق على أفراد جهازه المعاون.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر الفريق فى مباراة سموحة، على أن يتابع أمونيكى المباراة من مقصورة استاد الاسكندرية.

وأكد اللواء محمد عبد السلام أن إيمانويل أمونيكى يعد أحد النجوم العالميين ولديه خبرات كبيرة، بجانب معرفته الجيدة بالكرة المصرية بحكم الفترة التى قضاها كلاعب فى صفوف نادى الزمالك، وله خبرات كمدرب فى الدول الأفريقية، وهو ما جعل إدارة المقاصة حريصة على التعاقد معه لنهاية الموسم الحالى، على أن يتم تجديد التعاقد لموسم جديد بموافقة الطرفين وبنفس الشروط.