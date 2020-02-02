شكرا لقرائتكم تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكان من اهم قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني كتالي: ايقاف عماد الدين حمدي فاروق لاعب الشبان المسلمين بقنا مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام نادى بترول اسيوط ايقاف احمد عويس معتوق لاعب نادي محافظة الفيوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام تليفونات بنى سويف . ايقاف خالد سعيد مبروك لاعب نادي الاعلاميين مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام طهطا . ايقاف محمود احمد محمود لاعب نادي الالمونيوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام المنيا . ايقاف احمد إبراهيم حسن الشرقاوي لاعب نادي الجمهورية مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام الزرقا. توقيع غرامة مالية على نادي الزرقا مقدارها 1000 جنية " الف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد وإنذار النادي بنقل مبارياته خارج ملعبه في حالة تكرار واقعة إلقاء الكرات داخل الملعب أثناء المباراة. ايقاف هشام محمد فهيم إبراهيم لاعب نادي المريخ مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام القناه . إيقاف محمد سعيد عبدالمنصف " لاعب نادي المريخ مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام القناه وتوقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً " مائتان وخمسون جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد. ايقاف شادي حسين محمد جمال لاعب نادى سيراميكا كيلوباترا اربع مباريات بسبب الطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم عقب نهاية مباراة فريقه امام النصر وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد. Advertisements ايقاف كريم محمد عرفات عبدالهادي لاعب نادي كوكاكولا مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام منتخب السويس. ايقاف عبدالسلام حسن محمد مدرب حراس مرمي نادي ابو قير للاسمدة اربع مباريات بسبب الطرد للسلوك غير رياضي تجاه الحكم فى مباراة فريقه امام المنصورة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد. ايقاف مصطفي جابر محمد محمد لاعب نادي ابو قير للاسمدة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام المنصورة . ايقاف احمد محمد عبدالعال لاعب نادي المنصورة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام ابو قير للاسمدة . إيقاف إبراهيم جمال عواد إبراهيم لاعب نادي الرجاء مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام بلدية المحلة وتوقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً " مائتان وخمسون جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد. ايقاف اللاعب بسام حسن ابراهيم لاعب نادي بلدية المحلة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام الرجاء . ايقاف عبدالرحمن عيد خليل لاعب نادي الحمام مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام غزل المحلة. ايقاف رجب رمضان احمد حسن لاعب نادي العاب دمنهور" مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام بيلا . ايقاف احمد بسيوني عبدالكريم لاعب نادي مالية كفر الزيات مباراة واحدة بسبب الطرد لحصوله على الإنذار الثاني فى مباراة فريقه أمام نادي دكرنس. ايقاف إبراهيم محمد سليمان هلال لاعب نادي دكرنس مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام مالية كفر الزيات.

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