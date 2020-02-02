شكرا لقرائتكم الشوربجي أول العالم فى الإسكواش: فخور بالانضمام للأساطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ونشر الشوربجي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: متحمس لبدء تحدي جديد في صدارة التصنيف العالمي، لا أستطيع الانتظار أكثر لأتعلم الكثير عن نفسي في أقرب بطولة، واكتشف نقاط ضعفي في الملعب وأعالجها، فخور أيضاً بالإنضمام لقائمة الأساطير ولكن الرحلة مازالت مستمرة ومثيرة.

Advertisements

وبعودته إلى صدارة التصنيف العالمي انضم محمد الشوربجي لقائمة الأساطير الخمسة الذين هيمنوا على عرش الإسكواش لأطول فترة في تاريخ اللعبة، وهم: جانشير خان، جهانجير خان، بيتر نيكول، وجيف هانت.

وكان محمد الشوربجي قد هيمن على صدارة التصنيف العالمي لمدة 40 شهراً متتالياً قبل أن يتراجع عنها في يناير 2019 لصالح علي فرج، وعاد الشوربجي مجدداً إلى عرش الصدارة بعد التتويج ببطولة جي بي مورجان التي أقيمت مؤخراً في نيويورك بالولايت المتحدة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً وبطل العالم في النسخة الأخيرة.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.