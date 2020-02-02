شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي: إصابة ياسر ابراهيم فى الرأس والخياطة فى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق تعرض لكدمة قوية في الرأس خلال مباراة الهلال السوداني التي أقيمت أمس على استاد الجوهرة الزرقاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التى أنتهت بالتعادل بهدف لمثله وصعود الاهلي لدور الثمانية في البطولة.

وقال أنه تم إجراء الإسعافات الأولية، على أن يتم خياطة موضع الإصابة في الرأس خلال الساعات المقبلة بعدما فضل تأجيل الأمر لحين العودة إلى القاهرة.

بينما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن مراقب مباراة الهلال السودانى رفض إلغاء اللقاء بعد أحداث الشغب التى شهدتها، موضحاً أنه تحدث مع المراقب بشأن هذه الأحداث المُثيرة التى بدأت فى الدقيقة 75 تقريباً عنما نزلت بعض الجماهير أرض الملعب حينما كان الأهلى مُتقدماً بهدف نظيف، واشتعلت الأجواء بعد نزول الشرطة وقوات من الجيش أرض الملعب لتأمين الأهلى بشكل تحوّل معه ملعب المباراة إلى ما يُشبه "ثكنة عسكرية" وهى أجواء بعيدة تماماً عن كرة القدم.

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وأضاف مدير الكرة بالأهلى، "تحدثت مع مراقب المباراة أثناء الأحداث الساخنة ووجدته يقول لى لو تم إلغاء المباراة حالياً ستحدث كارثة".

ووصلت بعثة الأهلى صباح اليوم للقاهرة قادمة من السودان بعد التعادل مع الهلال أمس فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً فى المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.

وشهدت مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى فى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات فى أرض الملعب على لاعبى الفريق، واستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية فى الملعب وسط اجواء مشحونة كما نزل بعض مسئولو الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمنى حول لاعبى الاهلى لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.