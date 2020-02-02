شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف "مفاجأة" مرتضى منصور فى مؤتمر السوبر الإفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير الزمالك قرار مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، بشأن الموقف النهائى للفريق من مباراة السوبر الأفريقى، بعدما تقدم نادى الزمالك بطلب رسمى إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" "، بمطالبة قطر بتعهد رسمى يضمن حماية بعثة النادى الأبيض فى قطر لمواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.

وحدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، على ملعب نادى الغرافة بقطر، موعداً لبطولة السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

ورفض مرتضى منصور، سفر الزمالك إلى قطر لخوض السوبر الإفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.

وعلى إثره، قرر مرتضى منصور عقد، مؤتمراً صحفياً فى الحادية عشر من ظهر غداً، الإثنين، بمقر النادى، ويتحدث خلاله رئيس قلعة ميت عقبة عن العديد من القضايا المهمة على أرسها الموقف النهائى للفريق من خوض السوبر الإفريقى من عدمه.

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وكشف مصدر بالاتحاد الإفريقى إن الكاف سيضمن الأمان، لبعثة الزمالك فى قطر بعد التواصل مع الاتحاد القطرى لكرة القدم وإن مرتضى منصور طالب من خلال هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والإفريقى لكرة القدم إن يصدر الكاف بيانًا بشأن تلك المسألة وإن هذا الأمر هو مفاجأة مؤتمر الغد إن الأبيض بعد ذلك البيان الرسمى سيكون خيار الموافقة على خوض السوبر، متاحاً، خاصة إن مرتضى منصور أكد من قبل إن سلامة بعثة الفريق أهم لديه من البطولة وهو ما سيضمنه الكاف من خلال بيانا رسميًا سيصدره بالتنسيق مع الاتحاد القطرى.

وأوفد مرتضى منصور، الثنائى هانى زاده وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى لمقابلة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف، فى حضور هانى أبو ريدة إلى جانب مسئولى الكاف المتواجدين فى المغرب نظراً لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات هناك، إلى جانب عقد اجتماعات اللجان المختلفة للاتحاد الإفريقى خلال الأسبوع الجارى، لذا حرص مرتضى منصور على إيفاد وفد من نادى الزمالك لتقديم كافة المستندات الخاصة بأسباب رفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى هناك ليؤكد مسؤولو الكاف إتباع كافة الإجراءات لضمان الحماية الكاملة لبعثة الزمالك فى قطر لذا ينتظر الأبيض بيان الكاف الرسمى بشأن المسألة الذى سيؤكد فيه الاتحاد الإفريقى حول مكانة الزمالك وضمان سلامة بعثته فى السوبر.