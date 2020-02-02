شكرا لقرائتكم فحص طبي لـ أحمد فتحي قبل مران الأهلي غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفضل .الجهاز الفني إراحة اللاعب من مباراة الهلال السوداني أمس؛ بسبب شكواه من الإصابة في كاحل القدم، حيث يطمئن الجهاز الطبي على حالة اللاعب، ومدى تحسنها قبل مران الغد لتحديد موقفه من مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري.

ووصلت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من السودان بعد التعادل مع الهلال أمس فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً فى المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة، ويبدأ الأهلي غدا الاثنين استعداده لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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وشهدت مباراة الأهلى أمام الهلال السوداني فى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات فى أرض الملعب على لاعبى الفريق، واستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية فى الملعب وسط أجواء مشحونة، كما نزل بعض مسئولى الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمنى حول لاعبى الأهلى لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

على صعيد متصل ، تناثر البعض تقارير وأنباء حول تلقى أحمد فتحى عرضاً مُغرياً للغاية من أحد أندية القمة بالدورى الإماراتى للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويحاول مسئولو النادى الإماراتى استغلال عدم تجديد أحمد فتحى عقده مع الأهلى وإقناعه بالتعاقد معه فى يناير الجارى، فيما يرغب الأهلى فى الحفاظ على اللاعب وعدم الاستغناء عنه حالياً على الإطلاق.

أحمد فتحى يُعد من الركائز الأساسية فى الأهلى، ويرفض الجهاز الفنى رحيله عن النادى خلال الفترة الحالية، سواء للدورى الإماراتى أو لأى دورى أو نادٍ آخر، وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أن أحمد فتحى مُستمر فى الفريق ولن يرحل حالياً، وأن الفريق يحتاج جهود جميع هؤلاء اللاعبين المؤثرين.