شكرا لقرائتكم طائرة الأهلي تعسكر فى السعودية استعدادا للبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وسيخوض فريق طائرة الأهلى مباراتين وديتين مع الوحدة السعودى يومى 11 ، 13 من الشهر الجارى قبل العودة إلى القاهرة .

ومن المقرر أن يخوض الأهلى غدا الأثنين مباراته المؤجلة من الدور الأول بالدورى الممتاز أمام طلائع الجيش فى الثامنة مساءا على صالة الخصم ، حيث كان قد تم تأجيل هذا اللقاء لوفاة والدة نجم طلائع الجيش أشرف أبو الحسن .

وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كلا من ، اساريا الليبى و السيب العمانى و خيبل اليمنى والهلال السعودى .

بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلا من ، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الاماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

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بينما تضم المجموعة الثانية فرق كلا من ، الخدمات الفلسطينى و الهلال الليبى و العربى القطرى وشباب الأهلى الاماراتى .

فيما تضم المجموعة الرابعة فرق كلا من ، الشعلة اليمنى و البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى و الأهلى السعودى و سنجل الفلسطينى .

وكانت مصر قد استضافت مؤخرا تصفيات افريقيا للرجال المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 والتى شهدت اخفاق الفراعنة بسبب الخسارة من تونس 3/0 فى ثان اللقاءات بالرغم من الفوز على الجزائر والكاميرون ، الا ان المنتخب التونسى هو من خطف بطاقة التاهل على ارض إستاد القاهرة .