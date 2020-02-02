شكرا لقرائتكم قائمة منتخب المصارعة للبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تم اختيار 6 لاعبين من منتخب الرومانية وهم محمد نصر سالم ، عبد الرحمن أحمد على ، كريم عادل ، عمر بدر عبد الله ، فكرى محمد فكرى ، مصطفى عادل ابو الفتوح ، وعلى مستوى الحرة يشارك عمر محمد أمين ، و شهاب الدين إمام ، عبد الرحمن سيد ، و خالد سالم ، و محمد طارق عبده ، محمد مصطفى الشامى ، ادهم عبد الله ، ومؤمن ابراهيم ، وفيما يخص النسائية شيماء عاطف ، و فرح على ، و جنى ايمن ، بالإضافة إلى اية الله مجدى و منة الله أحمد عثمان.

ويرافقهم كل من الحكام أحمد زكى ، و جمال السيد ، و محمد محمد عبد المنصف ، ومروة محمد ، وعلى مستوى المدربين ياسر ابراهيم و شريف جمال ، و علاء عبد الشافى .

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و قرر اتحاد المصارعة ، اختيار وجيه بكير أمين صندوق الاتحاد، رئيساً لبعثة المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة .

ويٌعد محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب، هو الوحيد من المصارعة الذى نجح فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 ، بعد اختلاله المركز الخامس فى بطولة العالم الشهر الماضى .

يذكر أن اتحاد المصارعة وافق على تولى أشرف حافظ مهمة المدير الفنى للاعب عبد اللطيف منيع فى رحلته نحو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، ومن المقرر أن يتولى حافظ المهمة حتى البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو، وحال نجاح اللاعب فى التأهل يستمر معه أشرف حافظ لتحقيق ميدالية أولمبية.