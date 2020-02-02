شكرا لقرائتكم عمرو فهيم يقود تدريبات المستبعدين قبل مواجهة الزمالك ضد حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود

قاد عمرو فهيم، مدرب فريق 99 بالزمالك تدريبات المستبعدين بالفريق الأول من رحلة أنجولا، لتجهيزهم لمباراة الفريق الأبيض مع حرس الحدود، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشر بالدورى الممتاز.



ترتيب نادي الزمالك فى الدوري

وتسلم عمرو فهيم البرنامج الذى وضعه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول، لتنفيذه لتجهيز اللاعبين المستبعدين لمواجهة حرس الحدود التى سيبحث فيها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار من أجل تحسين مركزه فى جدول ترتيب مسابقة الدورى، بعد التعثر الأخير أمام وادى دجلة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، مما أدى إلى احتلال الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

واستبعد الزمالك من رحلة أنجولا كلاً من محمد أبو جبل وفرجانى ساسى وطارق حامد ومحمد عبد الشافى وحازم إمام وشيكابالا، إلى جانب المصاب أشرف بن شرقى، ومن المقرر أن يتسلم كارتيرون تقريرا حول المستبعدين من عمرو فهيم فور عودة البعثة البيضاء فى الساعات الأولى من صباح الغد إلى القاهرة، وذلك لبدء الاستعدادات لمواجهة حرس الحدود.

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اخبار الزمالك اليوم

وأنهى الزمالك، أمس السبت، منافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا وذلك بخوض منافسات الجولة السادسة والأخيرة فى المجموعة التى ضمت كلا من مازيمبى الكونغولى والزمالك وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وتعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، سلبياً، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ويخوض حاليا اللاعبين المستبعدين مرانا تحت قيادة عمرو فهيم بمقر النادى الأبيض لتجهيزهم للمباراة القادمة أمام حرس الحدود، حيث ستعود بعثة الفريق الأول أيضا من أنجولا لخوض التدريبات غدا وسينضم إليه المستبعدين الذين يمثلون القوة الأساسية للفريق الأبيض حيث سيخوض الفريق مرانه تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.