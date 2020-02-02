شكرا لقرائتكم تأجيل مؤتمر الزمالك الصحفي للسوبر الأفريقي إلى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وسيعقد مجلس إدارة الزمالك، اجتماعا في العاشرة صباح الثلاثاء قبل المؤتمر الصحفى وذلك نظرا لتواجد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس وأنهى الزمالك، أمس السبت، منافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا وذلك بخوض منافسات الجولة السادسة والأخيرة فى المجموعة التى ضمت كلا من مازيمبى الكونغولى والزمالك وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة، قادمة من أنجولا فى الساعات الأولى من صباح غداً الإثنين بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولى، سلبياً، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

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وأكد مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن اجتماع المجلس سيشهد مناقشة مرتضى منصور رئيس النادى لأعضاء المجلس المعطيات الجديدة الخاصة بالسوبر الإفريقى وإن رئيس الزمالك فضل إن يكون الاجتماع كامل العدد حتى يتم حسم مسألة المشاركة فى السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى من عدمه.

وحدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، موعداً لبطولة السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجى، على ملعب نادى الغرافة القطرى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

ورفض رئيس نادى الزمالك، سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الإفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.