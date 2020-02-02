شكرا لقرائتكم الزمالك يغادر أنجولا إلى أديس أبابا عصر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأجابت بعثة نادي الزمالك فى لواندا، دعوة السفير المصرى بأنجولا محمد صفوت على العشاء، مساء أمس الأحد، بمنزله، في حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس البعثة والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وأعضاء الجهاز الإداري ومن اللاعبين محمد عنتر ووجه رئيس بعثة الزمالك الشكر للسفير على الحفاوة البالغة التى حظى بها الفريق منذ وصوله لأنجولا وتوفير كل الإمكانيات لخدمه الفريق ناقلا تحيات وشكر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك للسفار المصرية، وقام رئيس البعثة بإهداء درع وعلم النادى للسفير وأهدى عنتر له قميص الفريق.

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وحسم الزمالك التأهل إلى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، عقب احتلال المركز الثانى فى المجموعة الأولى التى تصدرها مازيمبى الكونغولى برصيد 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط.

ويستعد الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، من غد الإثنين، استعداداته لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويبحث الأبيض فى تلك المباراة عن تحقيق الانتصار لتحسين مركزه فى جدول الترتيب بعد التعثر الأخير أمام وادى دجلة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، مما أدى إلى احتلال الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة.