ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون.. وقائمة الهدافين بعد تألق صلاح وصيام فاردي

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، فوزا سهلا على ضيفه ساوثهامبتون، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تألق النجم المصري محمد صلاح، حيث سجل هدفين رائعين، وكان الأخطر على المرمى، لينال عن جدارة واستحقاق لقب رجل المباراة.

وافتتح شامبرلين أهداف اللقاء في الدقيقة 47، وأحرز هندرسون الهدف الثاني في الدقيقة 60، وصلاح هدفين في الدقيقتين 71، و90.

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وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، وليستر سيتي ثالثا بـ49 نقطة، وتشيلسي رابعا بـ41 نقطة، وشيفيلد خامسا بـ36 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بـ17 هدفا، يليه أجويرو بـ16 هدفا، وصلاح وإنجز وأوباميانج، وراشفود في المركز الثالث بـ14 هدفا لكل منهم، وإبراهام رابعا بـ13 هدفا.