ليلة تألق صلاح أمام ساوثهامبتون: هدفان.. وأرقام قياسية.. والعودة للمنافسة على لقب الهداف

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، فوزا سهلا على ضيفه ساوثهامبتون، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تألق النجم المصري محمد صلاح، حيث سجل هدفين رائعين، وكان الأخطر على المرمى، لينال عن جدارة واستحقاق لقب رجل المباراة.

وافتتح شامبرلين أهداف اللقاء في الدقيقة 47، وأحرز هندرسون الهدف الثاني في الدقيقة 60، وصلاح هدفين في الدقيقتين 71، و90.

أرقام قياسية لصلاح

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وبعد هدفي صلاح، وصل عدد أهدافه إلى 70 هدفاً في 96 مباراة في البريميرليج، بواقع 68 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي، ليتخطى نجم برشلونة الحالي والسابق للريدز لويس سواريز الذي أحرز 69 هدفاً في الدوري الإنجليزي في 110 مباراة مع الريدز.

كما رفع صلاح رصيد أهدافه على ملعب الأنفيلد في الدوري الإنجليزي، لـ43 هدفا منذ انضمامه إلى الريدز في 2017، حيث لم يسجل أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى أهدافًا أكثر منه في أرضه إلا ليفاندوفسكي 44 وميسي 51.

وفي سياق متصل، اقترب الفرعون المصري من جديد نحو الصراع على لقب الهداف، حيث رفع رصيده لـ 14 هدفاً بفارق 3 أهداف عن فاردي متصدر البريميرليج بـ17 هدفا.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

شاهد هدفي صلاح وملخص لمساته