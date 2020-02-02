شكرا لقرائتكم خبر عن "بن شرقى" يواصل الغياب عن الزمالك أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، الغياب عن الفريق فى مواجهة حرس الحدود، التى ستقام الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشرة بالدورى الممتاز.

وتعرض بن شرقى لإصابة فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى تدريبات الإحماء قبل مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى، التى أقيمت يوم 24 يناير الماضى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وتغيب بن شرقى عن الزمالك منذ تلك الإصابة وخاض برنامجاً تأهيلياً فى المرحلة الماضية إلا أنه سيواصل الغياب عن أبناء ميت عقبة خلال الفترة المقبلة، وكشف مصدر مطلع بالفريق أن المغربى بن شرقى يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق فى السوبر الأفريقى المُحدد له يوم 14 من شهر فبراير الجارى، فى المباراة التى ستجمع الزمالك مع الترجى التونسى فى ملعب نادى الغرافة القطرى.

ويرتبط الزمالك عقب مباراة حرس الحدود بمواجهة مع الإسماعيلى الأحد المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشرة من بطولة الدورى الممتاز، ووفقا للمصدر المطلع بالزمالك أكد أن بن شرقى أمامه ما يقرب من أسبوع حتى يكون جاهزا للعودة إلى الزمالك، لذا قد يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، استمرار استبعاده فى تلك المواجهة أيضاً تجنبا لتفاقم الإصابة حتى يكون جاهزا للتواجد فى السوبر سواء الأفريقى أو المحلى أمام الأهلى، المقرر له يوم 20 من الشهر الجارى، على ملعب نادى الجزيرة الإماراتى.

ومن المقرر أن يعقد كارتيرون جلسة غدا، الاثنين، مع بن شرقى من أجل الاطمئنان على حالته حيث ستعود البعثة البيضاء فى الساعات الأولى من صباح الغد إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى.