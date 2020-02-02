شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ غداً الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الاهلي غداً، الاثنين، الاستعداد لمباراة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الأحد، بعد العودة من السودان، عقب مواجهة الهلال فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث عادت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم الأحد بعد خوض مواجهة الهلال السودانى بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان السودانية أمس والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الأهلى والهلال أحداثا مُثيرة خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة، بدأت بإلقاء الزجاجات فى أرض الملعب على لاعبى الفريق، واستمرت بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم، وظهرت بعض الكلاب البوليسية فى الملعب وسط أجواء مشحونة، كما نزل بعض مسئولو الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمنى حول لاعبى الأهلى لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

وفى هذا الشأن، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر، وأكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلى جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها فى دور الثمانية، قائلاً، "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه فى المقام الأول ويرغب فى تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروى الذى شهدته مباراة الأمس، كما أن الأهلى يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القارى سواء كانوا مركز أول أم ثانى فى مجموعاتهم.