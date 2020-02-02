شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدريب المقاصة.. أمونيكى والمصريون قصة عشق منذ زمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى مصر المقاصة تولى إيمانويل أمونيكى تدريب الفريق فى عقد مدته عاماً ونصف العام، وتم توقيع العقد فى الإسكندرية بحضور الجهاز المعاون وأحمد عباس وكيل إيمانويل.

ويٌعد أمونيكى أحد الأفارقة الذين توالوا على الدورى المصرى، وحفروا أسماءهم فى الملاعب المصرية، وسطروا قصة عشق مع المصريين من خلال البطولات التى حققوها.

أمونيكى يعد ثانى أفضل صفقات الزمالك الأفريقية بعد كوارشى، حيث تعاقد الزمالك معه قادما من جوليوس بيرجر النيجيرى عام 1991، وحقق مع الزمالك بطولتى دورى، ورحل عنه عام 1994 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالى، وانتقل بعدها إلى برشلونة الإسبانى.

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وخاض النسر النيجيرى تجربة تدريب فى نادى الخرطوم السودانى وحقق نتائج طيبة معه أهلته لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب تنزانيا فى أغسطس 2018 خلفًا للمدرب سالوم مايانجا ونجح فى الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى القاهرة لأول مرة منذ 40 عاماً وحقق طفرة هائلة فى الكرة التنزانية.

ويمتلك أمونيكى سيرة تدريبة رائعة حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 سنة للفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عاما التى أقيمت فى تشيلى عام 2015.

آخر ظهور لأمونيكى فى مصر فى بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت يونيو الماضى، وكان يتولى تدريب المنتخب التنزانى، وخسر منتخب تنزانيا مبارياته الثلاثة فى دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية أمام الجزائر وكينيا والسنغال ليحتل المركز الرابع والأخير فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة دون رصيد من النقاط، و أصدر الاتحاد التنزانى لكرة القدم بياناً رسمياً أعلن فيه التوصل لاتفاق مع إيمانويل أمونيكى المدير الفنى لمنتخب تنزانيا على إنهاء العقد بين الطرفين.