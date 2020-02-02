شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة: واجهنا الهلال فى ظروف صعبة.. والتأهل خطوة على طريق التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبّر محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته عقب تخطى عقبة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والصعود إلى ربع نهائى البطولة، موضحاً أن الأهلى استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية؛ سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلى للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الأفريقى، وتعادل الأهلى مع الهلال بهدف لمثله أمس فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وسجل قفشة هدف الأهلي.

وشهدت مباراة الأهلى أمام الهلال السوداني فى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات فى أرض الملعب على لاعبى الفريق، واستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم، وظهرت بعض الكلاب البوليسية فى الملعب وسط أجواء مشحونة، كما نزل بعض مسئولى الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمنى حول لاعبى الأهلى لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

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وأوضح أن الأهلى خاض مباراة الهلال فى ظروف جماهيرية صعبة جداً وعصيبة، والجميع شاهد ما حدث فى المباراة، مؤكدًا أن لاعبى الأهلى خاضوا المباراة بهدف وحيد وهو تحقيق الفوز، والجميع كانت لديهم رغبة شديدة فى ذلك ولكن فى النهاية تحقق الهدف المطلوب بحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائى وسيواصل الفريق رحلة البطولة إلى أن يحقق اللقب الأفريقى.

وذكر قفشة أن الفريق أغلق حالياً ملف البطولة الأفريقية بعد تحقيق هدف هذه المرحلة، ويبدأ الجميع على الفور التفكير فى مباراة بيراميدز المهمة فى الدورى الخميس المقبل، والتى نسعى خلالها لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية.

ووصلت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من السودان بعد التعادل مع الهلال أمس فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً فى المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.