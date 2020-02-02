شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى بعد استعادة صدارة الاسكواش: فخور بالانضمام للأساطير الـ5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق البطل المصرى محمد الشوربجي على استعادة صدارة التصنيف العالمى للاسكواش، بعدما تراجع للمركز الثاني فى يناير 2019 لصالح مواطنه على فرج لاعب وادى دجلة، والذى هيمن على القمة لمدة 11 شهراً متتالياً.

وقال الشوربجى، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "متحمس لبدء تحدى جديد فى صدارة التصنيف العالمى، لا أستطيع الانتظار أكثر لأتعلم الكثير عن نفسى فى أقرب بطولة، واكتشف نقاط ضعفى فى الملعب وأعالجها، فخور أيضاً بالإنضمام لقائمة الأساطير ولكن الرحلة مازالت مستمرة ومثيرة".



محمد الشوربجي

وبعودته إلى صدارة التصنيف العالمي انضم محمد الشوربجي لقائمة الأساطير الخمسة الذين هيمنوا على عرش الاسكواش لأطول فترة فى تاريخ اللعبة، وهم: جانشير خان، جهانجير خان، بيتر نيكول، وجيف هانت.

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وهيمن محمد الشوربجي على صدارة التصنيف العالمى لمدة 40 شهراً متتالياً قبل أن يتراجع عنها في يناير 2019 لصالح على فرج، وعاد الشوربجي مجدداً إلى عرش الصدارة بعد التتويج ببطولة جي بي مورجان التي أقيمت مؤخراً في نيويورك بالولايت المتحدة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً وبطل العالم في النسخة الأخيرة.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.