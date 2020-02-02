شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر السعودية يجهز طائرة الأهلى للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى السعودية الجمعة المقبل للدخول فى معسكر مغلق يستمر حتى يوم 15 فبراير الجارى، استعدادا للبطولة العربية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير الجارى، وفقا لتأكيدات خالد أبو زينة مدير الفريق.

ومن المقرر أن يخوض فريق طائرة الأهلى مباراتين وديتين مع الوحدة السعودى يومى 11و 13 من الشهر الجارى قبل العودة إلى القاهرة .

ومن المقرر أن يخوض الأهلى غدا الاثنين مباراته المؤجلة من الدور الأول بالدورى الممتاز أمام طلائع الجيش فى الثامنة مساءً على صالة الخصم، حيث تم تأجيل هذا اللقاء لوفاة والدة نجم طلائع الجيش أشرف أبو الحسن.

وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من اساريا الليبى و السيب العمانى و خيبل اليمنى والهلال السعودى .

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بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلا من، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الاماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

بينما تضم المجموعة الثانية فرق كلا من، الخدمات الفلسطينى و الهلال الليبى و العربى القطرى وشباب الأهلى الاماراتى .

فيما تضم المجموعة الرابعة فرق كلا من، الشعلة اليمنى و البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى و الأهلى السعودى و سنجل الفلسطينى .

واستضافت مصر مؤخرا تصفيات أفريقيا للرجال المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 والتى شهدت اخفاق الفراعنة بسبب الخسارة من تونس 3/0 فى ثان اللقاءات بالرغم من الفوز على الجزائر والكاميرون، الا ان المنتخب التونسى هو من خطف بطاقة التاهل على ارض إستاد القاهرة .