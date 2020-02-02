شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مفاجأة مرتضى منصور فى مؤتمر السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك قرار مجلس إدارة النادى، برئاسة مرتضى منصور، لتحديد الموقف النهائى للفريق من مباراة السوبر الأفريقى، بعدما تقدم نادى الزمالك بطلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمطالبة قطر بتعهد رسمى يضمن حماية بعثة النادى الأبيض فى قطر لمواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" 14 شهر فبراير الجارى، على ملعب نادى الغرافة بقطر، موعداً لبطولة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

ورفض مرتضى منصور سفر الزمالك إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء، قبل أن يعلن مرتضى منصور أن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.

وعلى إثره، قرر مرتضى منصور عقد مؤتمر صحفى فى الحادية عشرة ظهر غد، الاثنين، بمقر النادى، ويتحدث خلاله رئيس قلعة ميت عقبة عن العديد من القضايا المهمة على رأرسها الموقف النهائى للفريق من خوض السوبر الإفريقى من عدمه.

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وتأهل الزمالك إلى الدور ربع النهائى، عقب احتلال المركز الثانى برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق مازيمبى الكونغولى المتأهل كأول المجموعة، وودع كل من زيسكو يونايتد الزامبى وأول أغسطس الأنجولى أصحاب المركز الثالث والرابع.

وسيلعب الزمالك فى دور ربع النهائى مع أحد المتصدرين وهم كل من الترجى التونسى، صن داونز الجنوب أفريقى، والنجم الساحلى التونسى.

وينتظر الزمالك معرفة المنافس عقب إجراء القرعة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير 2020 فى مقر الاتحاد الأفريقى فى القاهرة.

جدير بالذكر أن المتأهلين دور ربع النهائى هم مازيمبى الكونغولى والزمالك، النجم الساحلى والأهلى، الترجى التونسى والرجاء المغربى، صن داونز الجنوب أفريقى والوداد المغربى.