شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو فهيم يقود تدريبات مستبعدى الزمالك من رحلة أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى عمرو فهيم، مدرب فريق 99 بالزمالك، قيادة تدريبات المستبعدين بالفريق الأول من رحلة أنجولا، لتجهيزهم لمباراة الفريق الأبيض مع حرس الحدود، التى ستقام الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشر بالدورى الممتاز.

وتسلم عمرو فهيم البرنامج الذى وضعه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول، لتنفيذه لتجهيز اللاعبين المستبعدين لمواجهة حرس الحدود التى سيبحث فيها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار لتحسين مركزه فى جدول ترتيب مسابقة الدورى، بعد التعثر الأخير أمام وادى دجلة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ما أدى إلى احتلال الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

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واستبعد الزمالك من رحلة أنجولا كلاً من محمد أبو جبل وفرجانى ساسى وطارق حامد ومحمد عبد الشافى وحازم إمام وشيكابالا، إلى جانب المصاب أشرف بن شرقى، ومن المقرر أن يتسلم كارتيرون تقريرا حول المستبعدين من عمرو فهيم فور عودة البعثة البيضاء فى الساعات الأولى من صباح الغد إلى القاهرة، لبدء الاستعدادات لمواجهة حرس الحدود.

وأنهى الزمالك، أمس السبت، منافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا وذلك بخوض منافسات الجولة السادسة والأخيرة فى المجموعة التى ضمت كلا من مازيمبى الكونغولى والزمالك وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وتعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، سلبياً، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ويخوض حاليا اللاعبين المستبعدين مرانا تحت قيادة عمرو فهيم بمقر النادى الأبيض لتجهيزهم للمباراة القادمة أمام حرس الحدود، حيث ستعود بعثة الفريق الأول أيضا من أنجولا لخوض التدريبات غدا وسينضم إليه المستبعدين الذين يمثلون القوة الأساسية للفريق الأبيض حيث سيخوض الفريق مرانه تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.