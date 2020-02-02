شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة بعد الصعود لدور الـ8: معدن لاعبى الأهلى يظهر فى المواقف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر رامى ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، سعادته بالوصول للدور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا، قائلا، "كنا فى موقف صعب قبل مواجهة الهلال الأخيرة، ولكن دوافعنا كانت كبيرة للغاية، ومن ثم حققنا هدفنا وحجزنا بطاقة التأهل إلى ربع النهائى".

وأضاف ربيعة، "الكل يعلم تماما معدن لاعبى الأهلى فى المواقف الصعبة، وكيف يتماسك الجميع ويكونوا على قلب رجل واحد".

وأشار مدافع الأهلى إلى أنه قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة تحدثت عن الموقف الصعب الذى نتواجد فيه بالمجموعة الثانية، وتحديداً بعد فوز الهلال السودانى على بلاتينيوم الزيمبابوى على ملعب الأخير، وأكدت وقتها أننا قادرون بعزيمتنا وخبراتنا وشخصية الأهلى على الخروج من هذا الموقف، وهو ما حدث ونحن الآن أصبحنا أحد المتأهلين لربع النهائى الإفريقي.

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وواصل مدافع الأهلي، لا نلتفت كثيرا لاسم منافسنا فى ربع النهائى؛ لأننا نبحث عن هدف واحد لا بديل عنه؛ وهو حصد بطولة أفريقيا وإسعاد جماهير الأهلى التى تنتظر عودة الأميرة الأفريقية لدولاب البطولات بالقلعة الحمراء.

وأضاف ربيعة، من سنتجنب مواجهته فى ربع النهائى سنعود لمواجهته فى الدور قبل النهائى أو النهائي، ومن ثم تركيزنا بالكامل فى الانتصارات فقط لمواصلة المشوار الأفريقى بنجاح.

وأنهى رامى ربيعة تصريحاته قائلا، "الفريق البطل لا ينظر سوى لمنصة التتويج، وفى الأهلى اعتدنا دائما على احترام جميع المنافسين؛ سواء محليا أو أفريقيا، ولكن فى النهاية الأهلى لن يتنازل عن حلم التتويج الأفريقى فى نسخة دورى الأبطال الحالية؛ لإسعاد جماهيرنا الوفية".