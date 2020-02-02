تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثانى بعد الجولة 13

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت لجنة مسابقات القسم الثانى، برئاسة خالد كامل، واتخذت القرارات التالية، بعدما حفلت مباريات الجولة الثالثة عشر لدورى القسم الثانى بالعديد من الظواهر والمفاجات، وحافظ الثلاثى البنك الأهلى والألومنيوم وبنى سويف على حظوظهم فى المنافسة على الصعود للأضواء عن المجموعة الأولى، بينما واصل سيراميكا كليوباترا تأمين الصدارة فى المجموعة الثانية بالرغم من تعادله إيجابيا بهدف لمثله أمام النصر، فى الوقت الذى وقع فيه فاركو فى فخ الهزيمة الاولى أمام الأوليمبى ليتجمد رصيده 26 نقطة ومازال فى صدارة المجموعة الثالثة . إيقاف عماد الدين حمدى فاروق لاعب الشبان المسلمين بقنا مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام نادى بترول اسيوط إيقاف أحمد عويس معتوق لاعب نادى محافظة الفيوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام تليفونات بنى سويف . إيقاف خالد سعيد مبروك لاعب نادى الاعلاميين مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام طهطا . إيقاف محمود احمد محمود لاعب نادى الالمونيوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام المنيا . إيقاف أحمد إبراهيم حسن الشرقاوى لاعب نادى الجمهورية مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام الزرقا. توقيع غرامة مالية على نادى الزرقا مقدارها 1000 جنية " الف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادى لخزينة الاتحاد وإنذار النادى بنقل مبارياته خارج ملعبه فى حالة تكرار واقعة إلقاء الكرات داخل الملعب أثناء المباراة. ايقاف هشام محمد فهيم إبراهيم لاعب نادى المريخ مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام القناه . إيقاف محمد سعيد عبدالمنصف " لاعب نادى المريخ مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام القناه وتوقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً " مائتان وخمسون جنيهاً " تسدد بمعرفة النادى لخزينة الاتحاد ايقاف شادى حسين محمد جمال لاعب نادى سيراميكا كيلوباترا اربع مباريات بسبب الطرد للسلوك غير الرياضى تجاه الحكم عقب نهاية مباراة فريقه امام النصر وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادى لخزينة الاتحاد. Advertisements ايقاف كريم محمد عرفات عبدالهادى لاعب نادى كوكاكولا مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام منتخب السويس. ايقاف عبدالسلام حسن محمد مدرب حراس مرمى نادى ابو قير للاسمدة اربع مباريات بسبب الطرد للسلوك غير رياضى تجاه الحكم فى مباراة فريقه امام المنصورة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادى لخزينة الاتحاد. ايقاف مصطفى جابر محمد محمد لاعب نادى ابو قير للاسمدة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام المنصورة . ايقاف احمد محمد عبدالعال لاعب نادى المنصورة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام ابو قير للاسمدة . إيقاف إبراهيم جمال عواد إبراهيم لاعب نادى الرجاء مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام بلدية المحلة وتوقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً " مائتان وخمسون جنيهاً " تسدد بمعرفة النادى لخزينة الاتحاد ايقاف اللاعب بسام حسن ابراهيم لاعب نادى بلدية المحلة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام الرجاء . ايقاف عبدالرحمن عيد خليل لاعب نادى الحمام مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام غزل المحلة ايقاف رجب رمضان احمد حسن لاعب نادى العاب دمنهور" مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام بيلا . ايقاف احمد بسيونى عبدالكريم لاعب نادى مالية كفر الزيات مباراة واحدة بسبب الطرد لحصوله على الإنذار الثانى فى مباراة فريقه امام دكرنس

نادى دكرنس ايقاف إبراهيم محمد سليمان هلال لاعب نادى دكرنس مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام مالية كفر الزيات

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