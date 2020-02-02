شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سما فاروق بطلة الكانوى: كان نفسى أكون ضابط وبحب ريا أبى راشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى سما فاروق بطلة منتخب الكانوى والكياك، والتى استطاعت التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 فى سباق 500 متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزها ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية، والتى تتحدث عن هواياتها والنجوم المفضلين وكذلك نوع الملابس التى تفضل ارتدائها، فكان معها الحوار التالى..



سما بعيدا عن المسابقات

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر، بحب السفر جدا سواء داخل مصر أو خارجها.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

ترد ضاصكة: مش بعرف أطبخ أصلا.. مفيش وقت بسبب البطولات والتدريبات.



سما فاروق لاعبة الكانوى

من نجمك المفضل؟

النجم الأمريكى فان ديزل.. بحب كل أدواره.

من مطربك المفضل؟

الفنانة البريطانية أديل، ومطربة البوب الشهيرة سيا.



سما فاروق

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

إن لم أدخل مجال الرياضة كان نفسى أكون ضابط شرطة، حاسة هلاقى نفسى فيه.

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا أعتقد ذلك، لكن إذا تطاول فمن الممكن أن ألجأ للعنف.



سما فى البحر

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

اللبنانية ريا أبى راشد كل أدوارها حلوة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال جدا أسهل وأفضل فى الحركة ومناسب لطبيعة الرياضة.



سما لاعبة الكانوى و الكياك

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

رياضى 100% لأن الشخص الرياضى هيقدر طبيعة ممارستى للرياضة وطبيعة التدريبات والسفر للبطولات.



سما وإحدى صديقاتها

ولو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

لأ طبعا.. مستحيل.. ممكن أسيبه هو لكن الرياضة لأ.