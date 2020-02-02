شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير لـ سوبر كورة: أنا مش مسجل خطر والستات مكانهم مش فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز بصراحته الشديدة، تصريحاته الجريئة تضعه فى بؤرة الإثارة دوماً، إنجازاته فى صقل موهبة حراس مرمى الإسماعيلى تتحدث عنها الطفرة التى ظهرت على الثنائى محمد مجدى ومحمد فوزى هذا الموسم، إنه سعفان الصغير، أحد حراس المرمى، اللامعين فى تاريخ الدراويش ومدرب حراس المرمى الحالى .

وكشف مدرب الإسماعيلى رأيه فى الدورى المصرى، وأفضل فريق حاليا، ومستوى حراس المرمى، ومن يراه الأفضل حاليا لحماية مرمى المنتخب، وكيف رأى جهاز المنتخب فى أول مباراتين، وهل حسام البدرى جدير بقيادة المنتخب، ومستوى حراس الدراويش، وما ينقص الإسماعيلى للعودة مرة أخرى للمنافسة على الألقاب، وموقفه من عودة محمد عواد مرة أخرى إن عرض عليه.

وكيف يرى المنافسة حاليا فى الدورى المصرى، وكيف رأى السويرى رينيه فايلر مدرب الاهلى ، وما الفرق بينه وبين جوزيه وأيهما أفضل، ونصيحته لشريف إكرامى حارس الاهلى، وهل كهربا قادر على التألق فى الاهلى أم لا، وأين سعفان من تدريب المنتخب، كما كشف عن رأيه فى عودة الجماهير للمدرجات، كما بين الفرق بين الاسماعيلى فى الدورى والبطولة العربية، وكيف يرى مهمة الدراويش أمام الرجاء المغربى.

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