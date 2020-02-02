شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعبا ولاعبة فى البطولة الأفريقية للمصارعة والمؤهلة لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، و التى تقام فى الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجارى.

تم اختيار 6 لاعبين من منتخب الرومانية وهم محمد نصر سالم، عبد الرحمن أحمد على، كريم عادل، عمر بدر عبد الله، فكرى محمد فكرى، مصطفى عادل أبو الفتوح، وعلى مستوى الحرة يشارك عمر محمد أمين، و شهاب الدين إمام، عبد الرحمن سيد، وخالد سالم، ومحمد طارق عبده، محمد مصطفى الشامى، ادهم عبد الله، ومؤمن ابراهيم، وفيما يخص النسائية شيماء عاطف، و فرح على، و جنى ايمن، بالإضافة إلى اية الله مجدى و منة الله أحمد عثمان .

ويرافقهم كل من الحكام أحمد زكى، و جمال السيد، و محمد محمد عبد المنصف، ومروة محمد، وعلى مستوى المدربين ياسر ابراهيم و شريف جمال، و علاء عبد الشافى .

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و قرر اتحاد المصارعة، اختيار وجيه بكير أمين صندوق الاتحاد، رئيساً لبعثة المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة .

ويٌعد محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب، هو الوحيد من المصارعة الذى نجح فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، بعد اختلاله المركز الخامس فى بطولة العالم الشهر الماضى .

يذكر أن اتحاد المصارعة وافق على تولى أشرف حافظ مهمة المدير الفنى للاعب عبد اللطيف منيع فى رحلته نحو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، ومن المقرر أن يتولى حافظ المهمة حتى البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو، وحال نجاح اللاعب فى التأهل يستمر معه أشرف حافظ لتحقيق ميدالية أولمبية.