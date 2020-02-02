شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يترقب قائمة أفضل 150 لاعب تنس فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب البطل المصرى محمد صفوت ، لاعب وادى دجلة والمصنف رقم 173 عالمياً، إنجازاً جديداً فى التصنيف العالمى للتنس، بعد الأداء المميز الذى قدمه صفوت فى مشاركاته الأخيرة سواء ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس والتى تعد أبرز بطولة فى اللعبة، أو فى بطولة بيرنى الأسترالية والتى ودعها البطل المصرى من الدور ربع النهائى.

ومن المتوقع أن يتقدم محمد صفوت فى تصنيفه العالمى ليحتل مركزاً متقدماً بين 160 إلى 150 على مستوى العالم، وفى هذه الحالة سيتغلب صفوت على أفضل تصنيف وصل إليه فى التنس حيث كان المركز رقم 166 هو أفضل تصنيف وصل إليه صفوت عبر مسيرته مع كرة المضرب.

وكان تواجد محمد صفوت صاحب الـ 29 عاماً فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما وتأهل اللاعب لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب وكان إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد الحالى، آخر لاعب يمثّل مصر فى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حقق ذلك الأمر مرتين عامى 1971، 1979.

Advertisements

ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة فى تاريخ التنس المصرى ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولي.

كانت أندية وادى دجلة قد وقعت عقد رعاية مع محمد صفوت بطل التنس المصرى والمتأهل لأولمبياد طوكيو، وتأهل اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 29 عامًا، للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.