شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى أديس أبابا عصراً تمهيداً للعودة للقاهرة بعد رحلة أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الزمالك أنجولا فى الثانية والربع عصر اليوم متوجهة إلى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، على أن تصل فى الثامنة مساءً، تمهيداً للعودة إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الاثنين، بعد الانتهاء من مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر أمس، السبت، فى ستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ولبت بعثة نادى الزمالك فى لواندا دعوة السفير المصرى بأنجولا محمد صفوت على العشاء، مساء أمس الأحد، بمنزله فى حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى ورئيس البعثة والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وأعضاء الجهاز الإدارى ومن اللاعبين محمد عنتر ووجه رئيس بعثة الزمالك الشكر للسفير على الحفاوة البالغة التى حظى بها الفريق منذ وصوله لأنجولا وتوفير كل الإمكانيات لخدمه الفريق ناقلا تحيات وشكر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك للسفار المصرية، وقام رئيس البعثة بإهداء درع وعلم النادى للسفير وأهدى عنتر له قميص الفريق.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، عقب احتلال المركز الثانى فى المجموعة الأولى التى تصدرها مازيمبى الكونغولى برصيد 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط.

ويبدأ الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بداية من غد الاثنين، استعداداته لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى ستقام الأربعاء المقبل فى الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويبحث الأبيض فى تلك المباراة عن تحقيق الانتصار لتحسين مركزه فى جدول الترتيب بعد التعثر الأخير أمام وادى دجلة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، مما أدى إلى احتلال الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة.