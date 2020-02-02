ليفربول يحقق أكبر فارق نقاط في تاريخ بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق ليفربول رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تدوين فوز جديد في المسابقة على حساب ساوثهامبتون برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد في المسابقة التي اقترب خلالها بخطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.

وابتعد ليفربول بعدما رفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة بريميرليج بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وهو أكبر فارق لفريق متصدر في نهاية يوم في تاريخ البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، عادل ليفربول أطول سلسلة انتصارات داخل الملعب في تاريخ بريميرليج منذ انطلاقه موسم (1992-93)، متساويا مع مانشستر سيتي الذي فاز في 20 مباراة متتالية على ملعبه منذ مارس 2011 حتى مارس 2012.

وحقق ليفربول 20 انتصارا على التوالي على ملعبه "آنفيلد" لمدة عام في الدوري الإنجليزي، وتحديدا منذ فبراير 2019 حتى الآن، إذ يعود آخر تعثر للريدز بين جماهيره إلى مباراة ليستر سيتي التي انتهت بالتعادل (1-1) في يناير 2019.

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ويملك ليفربول الرقم القياسي في أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدرجة الإنجليزية الممتازة على ملاعبهم، حين حقق الريدز 21 انتصارا متتاليا في ملعبه 21 انتصارا متتاليا عام 1972 تحت قيادة المدرب الأستكلندي بيل شانكلي.

ويملك الريدز الفرصة لتحطيم رقمه بالفوز في كل مبارياته (19 على أرضه) أو الفوز في المباراة المقبلة في آنفيلد على الأقل أمام وست هام بنهاية الشهر الجاري، خاصة أن الفريق فاز في 13 مباراة على أرضه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

ولم يعرف ليفربول مع المدرب الألماني يورجن كلوب طعم الهزيمة في آخر 42 مباراة على مدار آخر موسمين للدوري الإنجليزي، وتعود آخر خسارة لمباراة مانشستر سيتي حامل اللقب بنتيجة (2-1) على ملعب الاتحاد يوم 3 يناير 2019.

ويحمل آرسنال الرقم القياسي كصاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ بريميرليج، بعد الوصول لـ49 مباراة دون خسارة في الفترة من مايو 2003 حتى أكتوبر 2004، ويليه تشيلسي (40 مباراة من أكتوبر 2004 حتى أكتوبر 2005).

يُذكر أن ليفربول استعاد أيضًا قوته من الناحية الدفاعية، إذ استقبلت شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر هدفًا وحيدًا في آخر 10 مباريات، وكان التعثر الوحيد للريدز في بريميرليج هذا الموسم أمام مانشستر يونايتد بالتعادل (1-1) في أولد ترافورد.