بنشرقي يدعم الزمالك أمام الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر مسؤول بالزمالك أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون سيستعيد خدمات لاعبه المغربي أشرف بنشرقي بعدما أبعدته الإصابة عن مواجهتي مازيمبي الكونجولي وأول أغسطس الأنجولي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن أشرف بنشرقي أصبح جاهزًا لمواجهة حرس الحدود بعد شفائه من الإصابة التي منعته من خوض لقاء مازيمبي قبل دقائق من انطلاقها بعدما كان في التشكيل الأساسي.

وأضاف: "بنشرقي تعافى من إصابته بشد في العضلة الأمامية، والجهاز الفني يحسم مشاركته بعد العودة من أنجولا".

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وكان الزمالك ضمن تأهله كوصيف إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تعادل في آخر مباراتين بدور المجموعات مع مازيمبي وأول أغسطس بنفس النتيجة (0-0).

وستغادر بعثة الفريق الأبيض مدينة لواندا الأنجولية عصر اليوم الأحد بعد اختتام دور المجموعات في البطولة القارية.

وستصل البعثة إلى أديس أبابا في الثامنة مساء اليوم ومنها إلى القاهرة حيث تصل في الواحدة بعد منتصف الليل.‎

يُذكر أن الزمالك سيواجه فريق حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ16 للدوري المصري الممتاز.