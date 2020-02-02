أفشة: حققنا الهدف المطلوب.. وسنبدأ التفكير في لقاء بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أنهم استحقوا التأهل إلى دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام الهلال السوداني.

وكان الأهلي قد حل ضيفًا على الهلال السوداني مساء أمس السبت، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات دوري الأبطال، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحجز الفريق الأحمر المقعد الثاني في المجموعة خلف النجم الساحلي متصدر الجدول.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي قال أفشة: "الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الأفريقي".

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وأضاف لاعب الأهلي: "الفريق خاض المباراة في ظروف جماهيرية صعبة جدا وعصيبة، والجميع شاهد ما حدث في المباراة".

وتابع: "خضنا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، والجميع كانت لديهم رغبة في تحقيق ذلك، في النهاية تحقق الهدف المطلوب بحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي".

وعن المنافسة المحلية قال أفشة: "أغلقنا ملف البطولة الإفريقية حاليًا، وسيبدأ الجميع التفكير في مباراة بيراميدز، والتي نسعى خلالها لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة الانتصارات المحلية".

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه غدًا؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.