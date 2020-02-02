ياسر إبراهيم: تخطينا مرحلة صعبة.. وشخصية الأهلي كلمة السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن شخصية الفريق كانت كلمة السر في حسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية.

وكان الأهلي قد حل ضيفًا على الهلال السوداني مساء أمس السبت، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات دوري الأبطال، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحجز الفريق الأحمر المقعد الثاني في المجموعة خلف النجم الساحلي متصدر الجدول.

وخلال تصريحات صحفية قال ياسر إبراهيم: "سعيد بنجاح الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري الأبطال، حققنا المطلوب من مباراة الهلال، وتخطينا مرحلة صعبة في مشوار البطولة ولدينا أهداف أخرى نتطلع لتحقيقها، ولن نتخلى عن حلم انتزاع اللقب الإفريقي".

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وأضاف: "شخصية لاعبي الأهلي كانت كلمة السر في حسم بطاقة التأهل، جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية".

وأتم مدافع الأهلي قائلًا: "الروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو الأهلي في المباراة تعود لحالة الإصرار والعزيمة التي سيطرت على الجميع؛ لاستكمال مشوار البطولة الإفريقية بنجاح؛ وتحقيق الهدف الأسمى بحصد لقب دوري الأبطال".

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه غدًا؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.