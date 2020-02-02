ربيعة: كنا في موقف صعب.. والفريق البطل لا ينظر إلا لمنصة التتويج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، إنه لا يلتفت لاسم المنافس في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق البطل ينظر إلى منصة التتويج فقط.

وكان الأهلي قد حل ضيفًا على الهلال السوداني مساء أمس السبت، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات دوري الأبطال، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحجز الفريق الأحمر المقعد الثاني في المجموعة خلف النجم الساحلي متصدر الجدول.

وخلال تصريحات صحفية قال ربيعة: "سعيد بالوصول للدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، نعم كنا في موقف صعب قبل مواجهة الهلال الأخيرة، ولكن دوافعنا كانت كبيرة، حققنا هدفنا وحجزنا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي".

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وأضاف: "الكل يعلم معدن لاعبي الأهلي في المواقف الصعبة، وكيف يتماسك الجميع ويكونون على قلب رجل واحد، لا نلتفت كثيرا لاسم منافسنا في ربع النهائي؛ لأننا نبحث عن هدف واحد لا بديل عنه؛ وهو حصد بطولة إفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي التي تنتظر عودة الأميرة الإفريقية لدولاب البطولات بالقلعة الحمراء".

وواصل: "من سنتجنب مواجهته في ربع النهائي سنعود لمواجهته في الدور قبل النهائي أو النهائي، ومن ثم تركيزنا بالكامل في الانتصارات فقط لمواصلة المشوار الإفريقي بنجاح".

وأتم ربيعة قائلًا: الفريق البطل لا ينظر سوى لمنصة التتويج، واعتدنا في الأهلي على احترام جميع المنافسين؛ سواء محليا أو إفريقيا، ولكن في النهاية الأهلي لن يتنازل عن حلم التتويج الإفريقي".

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه غدًا؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.