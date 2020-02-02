الأهلي يكشف حجم إصابة ياسر إبراهيم وموقف أحمد فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق خلال مباراة الهلال السوداني التي أقيمت أمس السبت على استاد الجوهرة الزرقاء في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان إبراهيم تعرض لإصابة لم تجبره على مغادرة اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1)، ليتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال كوصيف خلف النجم الساحلي متصدر المجموعة الثانية في المسابقة القارية.

وقال خالد محمود، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي صباح اليوم الأحد، إن ياسر إبراهيم تعرض لكدمة قوية في الرأس.

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وأضاف: "تم إجراء الإسعافات الأولية، على أن يتم خياطة موضع الإصابة في الرأس خلال الساعات المقبلة فور العودة إلى القاهرة".

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الاثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

من جانبه، سيخضع الظهير الأيمن أحمد فتحي لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على إصابته التي حرمته من المشاركة في مباراة الهلال.

وكان الجهاز الفني فضّل إراحة اللاعب من مباراة الهلال بسبب شكواه من الإصابة في كاحل القدم، حيث يطمئن الجهاز الطبي على حالة اللاعب ومدى تحسنها قبل مران الغد.