"لجعله المدافع الأغلى في العالم".. يوفنتوس يجهز 150 مليوناً لضم فان دايك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يجهز عرضاً تاريخياً لضم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن النادي الإيطالي يحضر مبلغ 150 مليون استرليني لضم فان دايك.

وقالت الصحيفة أن يوفنتوس يرغب في جعل فان دايك أغلى مدافع في العالم للمرة الثانية.

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وكان فان دايك انتقل إلى ليفربول في انتقالات يناير الشتوية لعام 2018 قادماً من ساوثهامبتون بمبلغ 75 مليون جنيه استرليني، ليصبح أغلى مدافع في العالم.

ولكن فريق مانشستر يونايتد قام بالتعاقد مع الإنجليزي هاري ماجواير من ليستر سيتي بمبلغ 85 مليون استرليني خلال الصيف الماضي، ليصبح المدافع الإنجليزي المدافع الأغلى في العالم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تعاقد يوفنتوس مع فان دايك، سيعزز من فرص النادي الإيطالي بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليفربول استقبل 15 هدفاً فقط خلال 25 مباراة، كان المدافع الهولندي يلعب أساسيًا فيها.