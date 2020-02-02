رسميا..المقاصة يعلن تعاقده مع أمونيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: معتز عمرو أعلن نادي مصر المقاصة تعاقده رسميا مع النيجيري إيمانويل أمونيكي كمديرا فنيا للفريق الفيومي بعقد مدته عام ونصف. ووقع أمونيكي عقده مع فريق مصر المقاصة صباح اليوم في حضور وكيله أحمد عباس، وإدارة الفريق الفيومي برئاسة اللواء محمد عبد السلام. وأشار فريق المقاصة أن إيمانويل سيتولى المهمة رسميا بعد مباراة الفريق أمام سموحة، والتي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية. وسيتشكل الجهاز المعاون لأمونيكي كالتالي: وليد هويدي مدير الكرة وجمال عمر وأحمد حسام مدربين وسيد متولي مدير شئون اللاعبين. يذكر أن أمونيكي، نجم الزمالك الأسبق، كان يقود منتخب تنزانيا في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، كما تولى تدريب منتخب نيجريا تحت 17 عاما وتوج معه بكأس العالم عام 2015. Advertisements

أعلن نادي مصر المقاصة تعاقده رسميا مع النيجيري إيمانويل أمونيكي كمديرا فنيا للفريق الفيومي بعقد مدته عام ونصف. ووقع أمونيكي عقده مع فريق مصر المقاصة صباح اليوم في حضور وكيله أحمد عباس، وإدارة الفريق الفيومي برئاسة اللواء محمد عبد السلام. وأشار فريق المقاصة أن إيمانويل سيتولى المهمة رسميا بعد مباراة الفريق أمام سموحة، والتي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية. وسيتشكل الجهاز المعاون لأمونيكي كالتالي: وليد هويدي مدير الكرة وجمال عمر وأحمد حسام مدربين وسيد متولي مدير شئون اللاعبين. يذكر أن أمونيكي، نجم الزمالك الأسبق، كان يقود منتخب تنزانيا في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، كما تولى تدريب منتخب نيجريا تحت 17 عاما وتوج معه بكأس العالم عام 2015.

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