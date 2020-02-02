الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للحدود

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تدريباته في الثانية عصر غد الإثنين بعد العودة من أنجولا استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر له الأربعاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة ١٦ لبطولة الدوري الممتاز. له الأربعاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة ١٦ لبطولة الدوري الممتاز. وينضم للمران اللاعبين الذين لم يسافروا مع البعثة بالإضافة إلى الذين لم يشاركوا أمام أول أغسطس الأنجولي. وكان الفريق قد تأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى بصحبة مازيمبي الكونغولي. يسافروا مع البعثة بالإضافة إلى الذين لم يشاركوا أمام أول أغسطس الأنجولي. وكان الفريق قد تأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى بصحبة مازيمبي الكونغولي.

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