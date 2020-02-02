منتخب فرنسا يصل السعودية للمشاركة في سباق الدراجات

وصل إلى المملكة العربية السعودية وفد المنتخب الفرنسي للدراجات للمشاركة في طواف السعودية والمقرر له من 4 فبراير ويستمر حتى ٨ من نفس الشهر و يشارك خلالها ما يزيد على 133 دراجًا من العالم يمثلون ثمانية عشر فريقًا من مختلف دول العالم.

من المقرر أن يقام السباق على خمس مراحل بمسافة إجمالية تصل إلى 774 كليو، حيث ينطلق السباق خلال اليوم الأول الثلاثاء 4 فبراير

بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي وينتهي نقطة الوصول: منطقة جو وتبلغ بمسافة 173 كم.

المرحلة الثانية والتي توافق يوم الأربعاء 5 فبراير حيث يبدء خط الانطلاق بمنطقة حصن سدوس وينتهي بطريق تركي الأول بالرياض بمسافة تبلغ 182 كيلو.

المرحلة الثالث يوم الخميس الموافق 6 فبراير نقطة الانطلاق: جامعة الملك سعود على أن

تكون نقطة الوصول: البجيري لمسافة 119 كيلو المرحلة الرابعة الجمعة الموافق 7فبراير من منتزه وادي نمار وتنتهي بالمزاحمية بمسافة 137 كم.

المرحلة الخامسة الموافق 8 فبراير تبداء من جامعة الأميرة نورة على أن ينتهي خط النهاية بقصر المصمك بمسافة 144 كم، ويشارك المنتخب الوطني المصري خلال البطولة بستة لاعبين وهم عاصم الحسيني، محمد فرج عايش، يوسف أحمد زكي، سيد عصام إمام، محمد عبدالرازق، محمد فراج. كان منتخب مصر حقق المركز الثاني خلال بطولة أفريقيا للمضمار التي أقيمت خلال الفتره من ١٦ إلى ١٩يناير.