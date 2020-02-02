بعثة الزمالك تغادر لواندا عصر اليوم

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مدينة لواندا الأنجولية في الثانية والربع عصر اليوم بعد خوض مباراة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. بعد خوض مباراة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. تصل البعثة إلى أديس أبابا في الثامنة مساء اليوم ومنها إلى القاهرة حيث تصل في الواحدة بعد منتصف الليل.

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