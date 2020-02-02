وزير الشباب والرياضة يعتمد إشهار اتحاد الكيك بوكسينج

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اعتماد جميع إجراءات تأسيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ليصبح اتحادًا رياضيًا مصريًا كامل الأركان.

يخضع الاتحاد لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ويترأس مجلس إدارته مدرب المنتخبات القومية السابق محمد صبيح بقرار إشهار رقم 81 لسنة 2020.

قال صبيح، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء فروع للاتحاد في المحافظات بجانب تجهيز لاعبين للمشاركة في البطولات العالمية والقارية.

بجنب العمل على نشر اللعبة في مختلف قطاعات الجمهوية، خصوصًا أن هناك لاعبين شاركوا في بطولات إقليمية ودولية وحققوا مراكز مشرفة في مختلف المراحل السنية. مجلس إدارته مدرب المنتخبات القومية السابق محمد صبيح بقرار إشهار رقم 81 لسنة 2020.قال صبيح، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء فروع للاتحاد في المحافظات بجانب تجهيز لاعبين للمشاركة في البطولات العالمية والقارية.بجنب العمل على نشر اللعبة في مختلف قطاعات الجمهوية، خصوصًا أن هناك لاعبين شاركوا في بطولات إقليمية ودولية وحققوا مراكز مشرفة في مختلف المراحل السنية.

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