ياسر إبراهيم: شخصية لاعبي الأهلي كانت كلمة السر في التأهل

أعرب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري الأبطال الأفريقي.

أضاف: حققنا المطلوب من مباراة الهلال، وتخطينا مرحلة صعبة في مشوار البطولة ولدينا أهداف أخرى نتطلع لتحقيقها، ولن نتخلى عن حلم انتزاع اللقب الأفريقي.

أوضح أن شخصية لاعبي الأهلي كانت

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كلمة السر في حسم بطاقة التأهل، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية.

أتم ياسر إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو الأهلي أمس في مباراة الهلال السوداني، تعود لحالة الإصرار والعزيمة التي تملكها الجميع، لاستكمال مشوار

البطولة الأفريقية بنجاح، وتحقيق الهدف الأسمى بحصد لقب دوري الأبطال.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد، وذلك بعد العودة من السودان، عقب مواجهة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الإثنين استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز .