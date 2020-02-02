"أفشة" : الأهلي أغلق ملف البطولة الأفريقية.. وهدفنا الفوز على بيراميدز

أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة.

أضاف: الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خصوصًا أننا جميعًا نسعى لقيادة الأهلي

للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الأفريقي.

أوضح أن الأهلي خاض مباراة الهلال في ظروف جماهيرية صعبة جدًا وعصيبة، والجميع شاهد ما حدث في المباراة، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي خاضوا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، والجميع كانت لديهم رغبة شديدة في

ذلك ولكن في النهاية تحقق الهدف المطلوب بحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ذكر أفشة أن الفريق أغلق حاليًا ملف البطولة الأفريقية بعد تحقيق هدف هذه المرحلة، ويبدأ الجميع على الفور التفكير في مباراة بيراميدز المهمة في الدوري الخميس المقبل، والتي نسعى خلالها لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة الانتصارات المحلية.

يبدأ الأهلي غدًا الإثنين استعداده لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.