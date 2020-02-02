أحمد فتحي يخضع للكشف الطبي مع الأهلي

أحمد فتحي لاعب الأهلي كتب: محمد اللاهوني يخضع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا الإثنين، للاطمئنان على إصابته التي حرمته من مباراة الهلال السوداني 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); كان الجهاز الفني قد فضل إراحة اللاعب من مباراة الهلال السوداني 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

يبدأ الأهلي غدًا الإثنين استعداده لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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