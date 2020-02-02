طبيب الأهلي يكشف عن مدى إصابة ياسر إبراهيم

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

، إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق تعرض لكدمة قوية في الرأس خلال مباراة الهلال السوداني التي أقيمت أمس على ستاد الجوهرة الزرقاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أضاف أنه تم إجراء الإسعافات الأولية، على أن يتم خياطة موضع الإصابة في الرأس خلال الساعات المقبلة بعدما فضل تأجيل الأمر لحين العودة إلى القاهرة.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

بقيادة السويسري رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد، وذلك بعد العودة من السودان، عقب مواجهة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يستأنف الأهلي تدريباته غدًا الإثنين استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز .